Де у Львові можна утилізувати новорічні ялинки: список адрес и дати збору

Перед утилізацією, усі прикраси з ялинок потрібно зняти.

У Львові розмістять мобільні пункти збору ялинок для того, аби мешканці могли здати їх на утилізацію. Також львів’яни можуть вивезти хвойні самостійно на станцію компостування, що на вул. Пластова, 13, та залишити біля контейнерних майданчиків у визначені дні.

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Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

"Ще тривають різдвяні свята, та люди вже інтенсивно нас запитують, що робити з новорічними ялинками, позаяк планують скоро їх розбирати. Тому, ми напрацювали зручний механізм для мешканців нашої громади, з метою, щоб всі ялинки потрапили на перероблення, а не їхали на сміттєзвалища", - сазала директорка департаменту з питань поводження з відходами ЛМР Оксана Кошак.

Зокрема, 15 січня та 5 лютого 2022 року, з 11:00 до 15:00 год. мобільні пункти збору будуть розміщені за такими адресами:

просп. Чорновола, 1 (біля контейнерних майданчиків)

вул. Замарстинівська, 167а;

вул. Володимира Великого, 14 а (вхід в Кіноцентр, що у парку "Горіховий Гай");

вул. Виговського, 34 (біля Залізничної районної адміністрації);

вул. Шафарика, 15 (вхід в лісопарк "Погулянка");

просп. Чорновола (на площі поруч із шиномонтажем "Шипшина");

вул. Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Крім цього, використані ялинки щоденно можна здати на утилізацію за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 167а (ЛКП "Зелений Львів").

Усі зібрані ялинки будуть використані, як вторинна сировина.

Вивозити ялинки з будинків ОСББ будуть в ніч з 22 на 23 січня, та в ніч з 29 на 30 січня – це в ніч з суботи на неділю, і повезуть на компостувальну станцію. З будинків, які обслуговують управлінські компанії вивозитимуть ялинки в понеділок 24 і 31 січня.

"Ялинку необхідно винести на сміттєвий майданчик, та в жодному разі не викидати в контейнер, а покласти біля нього. Просимо також познімати всі прикраси, бо коли в дробарці дробимо ялинки, дуже недобре, коли там є залишки гірлянд", - зазначила чиновниця.

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