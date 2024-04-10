ДБР викрило банду, яка під виглядом працівників ТЦК обкрадала ухилянтів на Львівщині

Працівники ДБР викрили у Львівській області організовану групу шахраїв, яка обікрала чоловіків, що хотіли незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань.

Організували групу двоє місцевих мешканців, які залучили до справи правоохоронця, військовослужбовця та сина судді з сусідньої області.

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Наприкінці грудня 2023 року до фігурантів звернулися двоє чоловіків, які хотіли потрапити до Європи. Члени організованої групи пообіцяли "клієнтам" за 15 тис. дол. внести їх як волонтерів до системи "Шлях", що дозволило б законно виїхати за кордон. Насправді зловмисники підробили документи.

Окрім того, фігуранти знади, що "клієнти" планують перевезти через кордон великі суми готівки, тож вирішили нажитись на них ще раз. Так, 28 березня під час зустрічі у Львові шахраї дали чоловікам підроблені довідки про нібито внесення їх до системи "Шлях" і вказали сідати до авто, яке довезе їх до кордону.

Необізнаний зі злочинними планами водій мав довезти чоловіків до визначеного місця в одному з сіл Яворівського району Львівщини. Там на них вже чекали інші спільники, переодягнені у форму працівників ТЦК та СП.

Перевіривши документи, чоловікам повідомили, що їхні довідки підроблені. Зловмисники пригрозили, що викличуть слідчо-оперативну групу, яка доставить чоловіків до військкомату, звідки їх відправлять на фронт. Також так звані "працівники ТЦК" сказали, що чоловіки зможуть уникнути проблем із законом, якщо заплатять 20 тис. дол.

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Після отримання цих грошей фігурантів затримали правоохоронці.

П’ятьом особам вже повідомлено про підозру в організації вимагання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Двом організаторам також повідомлено про підозру у шахрайстві.

Суд обрав усім затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розмір застави для двох зловмисників суд визначив у 1,5 і 1,3 млн грн, для решти фігурантів – близько 500 тис. грн.

Працівники ДБР затримали на Львівщину організовану групу, яка обікрала ухилянтів / Фото: Державне бюро розслідувань

Працівники ДБР затримали на Львівщину організовану групу, яка обікрала ухилянтів / Фото: Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, напередодні СБУ і Нацполіція заблокували ще чотири схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України затримано всіх організаторів оборудок. Серед фігурантів – очільник ВЛК та мобілізований депутат.

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