Чотири роки не виходив із квартири: як почувається хворий, якому першому в Україні пересадили легені

Чотири роки не виходив із квартири: як почувається хворий, якому першому в Україні пересадили легені

Чоловік почувається вже краще та готується до виписки.

У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги готуються виписувати пацієнта, якому вперше в Україні пересадили легені.

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Про це повідомив генеральний директор лікарні Олег Самчук.

Відомо, що пацієнта, якому в Україні першому трансплантували легені, звати Віктор, йому 56 років. Чоловік мав хронічну хворобу легень, останні чотири роки майже не виходив з квартири.

"Його життя залежало від кисневого концентратора і без трансплантації він не мав жодних шансів", - повідомив Олег Самчук.

Після пересадки легень чоловіку стало значно краще. Він уже набрав три кілограми та постійно займається на тренажерах. У середу, 27 жовтня, пацієнта планують виписати із лікарні.

Нагадаємо, в Україні вперше здійснили трансплантацію серця дитині.

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