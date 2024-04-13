Чоловік у Львові посадив за кермо автомобіля доньку: як його покарали

У Львові чоловік посадив за кермо дев'ятирічну доньку. Під час поїздки на автомобілі він їхав поруч і записував те, що відбувається на відео. Порушника розшукала поліція.

Про це у себе у Facebook повідомив очільник патрульної поліції України Олександр Білошицький.

"Антиприклад. Посадив за кермо 9-річну доньку і виклав відео. Відео розлетілося різними пабліками. Автор думав, напевно, що це круто і прикольно "так жити". Але більшість правосвідомих громадян справедливо захейтила. Що було закономірно", — написав він.

Посадив 9-річну доньку за кермо і виклав це у соцмережі! Поліція розшукала батька-блогера

Він зазначив, що 31-річного порушника знайшли. На нього склали два адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язку щодо виховання дітей) та ч. 2 ст. 126 (Передавання керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Нагадаємо:

У Мережі з'явилося відео, де чоловік сидить на пасажирському сидінні автомобіля. Поруч, за кермом — 9-річна донька. Чути, як чоловік радіє, що його везе додому неповнолітня дитина.

"Ось так, пацани, потрібно жити. Щоб я сидів спокійно збоку. І дочка мене від 9 років везла додому. Ось це рівень", — каже львів'янин.

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