Чоловік напав на контролерів у львівському тролейбусі (відео)

У Львові в тролейбусі №22 пасажир напав на трьох контролерів під час перевірки оплати за проїзд. Одного з працівників порушник вдарив в обличчя.

Про це повідомили у ЛКП "Львівавтодор".

"Ввечері 5 березня на вул. Митрополита Андрея троє контролерів здійснювали перевірку оплати проїзду. У салоні транспортного засобу був один з пасажирів, який мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння та вів себе агресивно. Ми підійшли та попросили поводити себе ввічливо і не кричати у транспорті", – йдеться у повідомленні постраждалих.

На зауваження контролерів пасажир почав лаятися і погрожувати їм. Ба більше, правопорушник спричинив сутичку і завдав удару кулаком в обличчя одному з інспекторів-контролерів.

"Він (правопорушник – ред.) намагався зірвати нагрудну камеру та вирвав з рук телефон, коли той викликав поліцію. На наступній зупинці ми запропонували пасажиру вийти з транспорту. Незабаром на місце події прибули працівники поліції для з’ясування обставин», – зазначила працівниця контролю ЛКП "Львівавтодор", яка працювала на маршруті.

Тим часом підлітки в Івано-Франківську скоїли низку нападів на перехожих. Однією з потерпілих була 81-річна жінка.

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