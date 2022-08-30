Чоловік на Львівщині потрапив до реанімації через укус змії

У селищі Славське Львіської області 58-річний місцевий жителя потрапив до реанімації внаслідок укусу змії.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Повідомлення до рятувальників надійшло сьогодні, 29 серпня о 16:19.

"До рятувальників надійшло повідомлення, що в Сколівську центральну лікарню поступив чоловік, 1964 року народження, житель селища Славське Стрийського району, з діагнозом – укус змії першого пальця правої нижньої кінцівки. Стан потерпілого – середньої важкості", - інформують надзвичайники.

Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними вирушаючи до ліс чи на природу.

"Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить", - наголошують надзвичайники.

Читайте також: