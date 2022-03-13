Чиста пропаганда: в Міноборони спростували, що серед загиблих на Яворівському полігоні були іноземці

Чиста пропаганда: в Міноборони спростували, що серед загиблих на Яворівському полігоні були іноземці

Серед загиблих були тільки українці.

Речник Міноборони України Маркіян Лубківський спростував поширену російськими ЗМІ інформацію про нібито загибель 180 іноземних найманців під час удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у селі Старичі Яворівського району Львівської області.

Про це пише CNN.

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"Це неправда. Чиста російська пропаганда", – сказав Лубківський.

Він уточнив свою відповідь, сказавши, що серед загиблих внаслідок удару по Яворівському полігону іноземців немає.

Нагадаємо, 13 березня російська армія завдала ракетного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області. Було випущено 30 крилатих ракет, проте більшість із них були збиті українською ППО.

Наразі відомо про загибель 35 людей, ще 134 особи зазнали травм та поранень і перебувають у лікарні.

Після удару російські окупанти почали заявляти, що внаслідок їхнього ракетного удару було вбито нібито вбито 180 іноземців, яких російська пропаганда називає "іноземними найманцями".

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