Численні удари і різані рани: у Львівській області 22-річний син жорстоко вбив батька: фото

Численні удари і різані рани: у Львівській області 22-річний син жорстоко вбив батька: фото

Між батьком і сином виник конфлікт.

В селі Нижня Стинава Стрийського району Львівської області 22-річний син вбив батька. Про смерть 66-річного місцевого жителя правоохоронці дізналися у понеділок, 3 січня.

Як встановила поліція Львівщини, конфлікт між родичами виник в ніч проти 3 січня під час розпивання спиртного – син жорстоко побив батька та завдав йому ножових поранень, від яких той помер у власному будинку.

На місці події правоохоронці встановили, що чоловік помер насильницькою смертю внаслідок численних тілесних ушкоджень.

Правоохоронці затримали 22-річного молодика, підозрюваного у вбивстві батька, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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