"Чим оркам загрожувала СТО": голова ОВА про ракетні удари по Львову (фото)

Козицький звернувся до містян із закликом, коли лунає сигнал повітряної тривоги, залишати все і йти до укриттів.

Семеро загиблих, 11 травмованих, десятки спалених та пошкоджених машин, вибиті вікна. Такий результат ракетних ударів по Львову.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький та оприлюднив відповідні фото.

"Виникає одне запитання: чим оркам загрожувала станція технічного обслуговування?! Чим загрожували люди, які звично прийшли на роботу, щоб лагодити автівки?! путін і його поплічники давно втратили глузд. Вони цільово роблять геноцид українського народу", - написав він у Telegram.

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Козицький звернувся до містян із закликом, коли лунає сигнал повітряної тривоги, залишати все і йти до укриттів.

"Якщо уряди європейських країн думають, що можуть далі дивитись на це, як на реаліті-шоу, нехай не дивуються, якщо завтра прилетить по СТО у якихось європейських містах чи селах", - наголосив він.

Нагадаємо, у Львові уламок ворожої ракети потрапив на територію дитячого притулку.

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