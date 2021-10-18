Чи можуть працювати невакциновані: у Львові пояснили, як перевірятимуть наявність щеплень проти коронавірусу

У Львові через обмеження велика кількість охочих вакцинуватись.
У Львові 18 жовтня через карантинні обмеження та спалах коронавірусу комісія із надзвичайних ситуацій прийняла протокол перевірки закладів, які здійснюють господарську діяльність.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Так, у Львові до роботи повинні допускати лише тих працівників, які мають:
- COVID-сертифікат про вакцинацію або довідку про отримання однієї дози вакцини.
- Негативні результати ПЛР-тесту або експрес-тесту (дійсні 72 год. від моменту видачі).
- Довідку про протипоказання до щеплення або документ, який підтверджує, що людина вже перехворіла коронавірусом.
У Львові заборонили також роботу нічних клубів. Заклади громадського харчування працюватимуть до 23:00.
Через велику кількість бажаючих отримати щеплення у місті продовжили роботу Центрів вакцинації.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контактцентру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, від 18 жовтня у Львові діятимуть посилені карантинні правила.
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