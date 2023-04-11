Чи будуть у Львові нічні богослужіння на Великдень

В області діє комендантська година від 00:00 до 05:00.
У неділю, 16 квітня, на Великдень у храмах Львова через комендантську годину, що триває в регіоні від 00:00 до 05:00, нічних богослужінь не проводитимуть.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
В мерії наголошують, що спільну позицію висловили під час спілкування усі керівники християнських конфесій Львова.
"Є ухвалене спільне рішення про те, що всі Богослужіння відбудуться до початку комендантської години, а ранкові Богослужіння вже розпочнуться після комендантської години", - розповів директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко.
Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий опублікував зворушливе фото, як двоє дітей ідуть до церкви – хлопчик до костела з пасхальним кошиком, а дівчинка – з гілочками верби до церкви.
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