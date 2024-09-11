Через вітрянку однорічна дівчинка пережила зупинку серця: деталі історії (фото)

Медики врятували однорічну Мілану, яка мало не померла через вітрянку.

Рівненські та львівські медики врятували однорічну дівчинку, яка через вітрянку пережила зупинку серця, місяць перебувала у комі, а її м'які тканини тулуба пошкодилися подекуди аж до кісток.

Про це повідомило Перше медичне об’єднання Львова.

Наприкінці червня мама Мілани помітила на тілі донечки, якій тоді був 1 рік і 9 місяців, характерну для вітряної віспи висипку. Педіатр з Рівненщини підтвердив діагноз. Під час огляду дитина почувалася нормально, але вже через годину її стан різко погіршився, а шкіра посиніла.

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Мілану доправили до лікарні в Рівному вже з зупинкою серця. Медикам вдалося реанімувати дитину. Лікарі тиждень боролися за життя маленької пацієнтки у відділенні інтенсивної терапії. Після цього дівчинку у стані медикаментозної коми відправили до львівської Дитячої лікарні Святого Миколая.

У Львові команда анестезіологів під продовжила заходи інтенсивної терапії та через зонд живила виснажений організм висококалорійним та білковим харчуванням. Водночас хірурги чистили та лікували глибокі рани на тілі дитини. Це одне із можливих ускладнень вітрянки – флегмона – гнійне запалення мʼяких тканин. У Мілани рани подекуди сягали вже мʼязів та кісток.

Хірургиня Лариса Шевченко пояснила, як звичайна вітрянка могла призвести до таких жахливих наслідків:

"Наша маленька пацієнтка просто розчесала висипку і в ці маленькі ранки проникли мікроби. Такі запальні процеси можуть дуже швидко поширюватися — усього за кілька годин. І можуть призводити до ось таких дуже складних наслідків".

У львівській лікарні Мілана пробула у комі близько трьох тижнів. Коли дитина опритомніла, рани вже були достатньо чистими для виконання операцій із закриття дефектів. На ушкоджені ділянки хірурги пересадили власну шкіру дитини із лівого стегна. Шкіра прижилася. Згодом дівчинка почала самостійно їсти та пити. А перші кроки після коми зробила із командою фізичних терапевтів.

На сьогодні Мілана вже вдома. У вересні їй виповниться 2 роки.

"Наші лікарі наполегливо рекомендують батькам щеплювати малюків від вітряної віспи. Ця вакцинація не входить до календаря обов’язкових щеплень, утім лише вона здатна вберегти від можливих важких наслідків вітрянки", – закликали медики.

Однорічна дівчинка, яка пережила зупинку серця / Фото: Facebook / Перше медичне об'єднання Львова

Однорічна дівчинка, яка пережила зупинку серця / Фото: Facebook / Перше медичне об'єднання Львова

До слова, раніше повідомлялося, що протягом літа до Свято-Михайлівської клінічної лікарні Києва госпіталізували 17 пацієнтів із підтвердженим діагнозом гарячка Західного Нілу.

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