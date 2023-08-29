Через стрес втрачала рівновагу: в Охматдиті заново навчили ходити 2-річну дівчинку з Маріуполя

Дитина на початку війни два місяці просиділа з мамою у підвалі.

З "Охматдиту" виписали 2-річну Маріанну з Маріуполя, яка на початку повномасштабної війни протягом двох місяців жила у підвалі та через стрес втратила навички ходьби.

Про це розповіли у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит".

Дівчинка народилася й зростала у Маріуполі. Перші два місяці повномасштабного вторгнення РФ родина жила у підвалі будинку. На вулицю виходили рідко, лише щоб приготувати їсти на відкритому вогні.

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"Одного разу через потужну ударну хвилю візок з донькою відкинуло до стіни. Маріанна сильно вдарилася головою. Вона мовчала і не видавала жодної реакції цілу добу. Вона заплакала ввечері наступного дня", – розповідає Марія про стрес доньки.

У підвалі в дитини почалися проблеми зі шлунком.

"Губи, пальчики синіли, очі закривалися. Вона ні на що не реагувала", – додає Марія.

В результаті родина вирішила евакуюватися з міста. Спершу поїхала до Бердянська, а далі – на Львівщину.

Дворічна Маріанна з Маріуполя у лікарні / Фото: ЛОДКЛ "Охматдит"

Коли медики обстежили дівчинку, у неї виявили порушення рівноваги, вона не могла ходити й бігати, постійно падала. Причиною втрати навичок ходьби медики назвали стрес.

Протягом року з Маріанною працювали фізичні терапевти, ерготерапевт, психологи, терапевт мови та мовлення.

Тепер дитина може нормально ходити.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі померла однорічна дитина через відсутність обладнання та фахових лікарів.

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