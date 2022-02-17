Через сильний вітер понад 160 сіл і міст Львівської області залишились без світла

Через сильний вітер понад 160 сіл і міст Львівської області залишились без світла

Понад 220 працівників відновлюють електроживлення на Львівщині.

Сьогодні, 17 лютого, через сильні пориви вітру без світла залишились 162 населені пункти Львівської області.

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Про це повідомили у пресслужбі "Львівоблененрго".

"Станом на 10:00 сьогодні внаслідок стихії знеструмлені 32 лінії електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 12 частково, 93 населені пункти повністю та 69 частково", - йдеться у повідомленні.

Без світла залишились населені пункти в:

Південному РЕМ (Стрийська, Дрогобицька, Бориславська, Сколівська част.);

Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська, Турківська част.);

Центральному РЕМ (Жидачівська, Перемишлянська, Пустомитівська част.);

Західному РЕМ (Городоцька, Мостиська, Жовківська част.);

Східному РЕМ (Золочівська, Буська част.);

ЛМЕМ (Жовківська, Пустомитівська част.).

Відновлюють електроживлення 52 бригади у складі 223 працівників ПрАТ "Львівобленерго". До аварійних робіт задіяли 78 одиниць техніки.

Зазначимо, що сьогодні, 17 лютого, синоптики прогнозують у Львівській області пориви вітру до 25-30 м/с.

Нагадаємо, на Закарпатті потужний вітер позривав шифер на приватних будівлях, антени, а також через інтенсивні опади затопило сельські вулиці. У зв’язку з вiдлигою та опадами в річках регіону очікується підвищення рівня води до 2 метрів.

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