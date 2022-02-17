Через сильний вітер понад 160 сіл і міст Львівської області залишились без світла

Понад 220 працівників відновлюють електроживлення на Львівщині.
Сьогодні, 17 лютого, через сильні пориви вітру без світла залишились 162 населені пункти Львівської області.
Про це повідомили у пресслужбі "Львівоблененрго".
"Станом на 10:00 сьогодні внаслідок стихії знеструмлені 32 лінії електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 12 частково, 93 населені пункти повністю та 69 частково", - йдеться у повідомленні.
Без світла залишились населені пункти в:
- Південному РЕМ (Стрийська, Дрогобицька, Бориславська, Сколівська част.);
- Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська, Турківська част.);
- Центральному РЕМ (Жидачівська, Перемишлянська, Пустомитівська част.);
- Західному РЕМ (Городоцька, Мостиська, Жовківська част.);
- Східному РЕМ (Золочівська, Буська част.);
- ЛМЕМ (Жовківська, Пустомитівська част.).
Відновлюють електроживлення 52 бригади у складі 223 працівників ПрАТ "Львівобленерго". До аварійних робіт задіяли 78 одиниць техніки.
Зазначимо, що сьогодні, 17 лютого, синоптики прогнозують у Львівській області пориви вітру до 25-30 м/с.
Нагадаємо, на Закарпатті потужний вітер позривав шифер на приватних будівлях, антени, а також через інтенсивні опади затопило сельські вулиці. У зв’язку з вiдлигою та опадами в річках регіону очікується підвищення рівня води до 2 метрів.
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