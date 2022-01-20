Через сильний вітер і ожеледицю у Львівській області оголосили штормове попередження

Через сильний вітер і ожеледицю у Львівській області оголосили штормове попередження

І рівень небезпечності, жовтий

Сьгодні, 20 січня, на території Львівської області через погіршення погодних умов оголосили штормове попередження.

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Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

"По території області та м. Львову 20 січня на дорогах ожеледиця. Вранці та вдень пориви південно-західного вітру 15-20 м/с, хуртовини. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.

Зараз на Львівщині хмарно з проясненням. Без опадів. Вітер північно-західний 3-7 м/с, пориви 11-13 м/с. Температура повітря від 2° до 5 градусів морозу.

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