Через ракетний удар по Львову перекриті вулиці і змінено рух громадського транспорту

У місті перекрито вул. Стрийську, через що не курсуватимуть низка тролейбусних та автобусних маршрутів.

Внаслідок ракетного удару по Львову 6 липня у місті запроваджені тимчасові зміни у русі громадського транспорту та перекриті деякі вулиці.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Зауважимо, що в місті перекрита вул. Стрийська від Монументу Слави до Центру обслуговування платників Львівської державної податкової інспекції.

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Так, у Львові не курсуватимуть тролейбуси за маршрутом 25 (пл. Петрушевича – автовокзал) до моменту відкриття проїзду на вул. Стрийській. Через перекриту ділянку дороги можуть бути ускладнення з випуском маршрутів 31 і 24.

Маршрутні автобуси 3А та 18 до моменту відкриття вул. Стрийської здійснюватимуть об’їзд по вул. Чмоли-вул.-Козельницькій-вул.-Франка.

Також відомо, що у Львові перекриті вул. Сахарова та вул. Княгині Ольги до вул. Стрийської і вул. Героїв Майдану у напрямку вул.Стрийської.

Що відомо про ракетну атаку по Львову 6 липня

Російські загарбники атакували Львів ракетами "Калібр" у ніч проти 6 липня. Ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури та багатоквартирному житловому будинку. Зруйновані квартири на третьому і четвертому поверхах у двох під’їздах.

Внаслідок атаки на наразі відомо про чотирьох загиблих. За даними міськради, до лікарень доправлено 13 людей, ще 21 постраждалому надали допомогу на місці. Під завалами ще залишаються люди, тож на місці триває пошуково-рятувальна операція.

Силам ППО вдалося знищити лише сім з десяти запущених по Львову "Калібрів".

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