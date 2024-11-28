Через паркомісце у Львові стався скандал: постраждав ветеран війни

Після зауваження про неправильне паркування військовий наразився на поштовх.
Автомобіль зайняв місце для інвалідів, а ветеран з протезом підійшов, щоб зробити водію зауваження.
У відповідь на це його штовхнули – він ледь не впав, повідомляє Четверта студія.
Як повідомили у виданні, в машині, як з’ясувалося, була також міс Львів-2021 – Ніколь Бенях. Дівчина вибила телефон з рук львів’янки, яка намагалася захистити військового.
Поліція попросила всіх учасників інциденту написати пояснення.
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