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Через негоду поїзди запізнюватимуться до Львова: названі маршрути

Через негоду поїзди запізнюватимуться до Львова: названі маршрути

УНІАН

"Прикарпатський експрес" змінить маршрут навколо Львова.

У зв‘язку зі складними погодними умовами можливі запізнення потягів до Львова. 

Про це пише "Укрзалізниця"

Так, із затримкою вирушили поїзди:

  • №22 Трускавець — Харків (затримка склала 1 годину);
  • №3 Ужгород — Запоріжжя (затримка склала 28 хвилин);
  • №232 Івано-Франківськ — Генічеськ (затримка склала 52 хвилини);
  • № 110 Львів — Херсон (затримка склала 7 хвилин);
  • № 749 Київ — Івано-Франківськ (затримка склала 1 годину 40 хвилин).

Зверніть увагу, що "Прикарпатський експрес" змінить маршрут навколо Львова на Підзамче — Підбірці — Дубляни замість Підзамче — Дубляни.

"Укрзалізниця просить пасажирів не залишати своїх місць у вагонах", - йдеться у повідомленні. 

Додамо, що доки у Львові лютував буревій, на Рівненщині - найвища пожежна небезпека в лісах

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