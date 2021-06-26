Через негоду поїзди запізнюватимуться до Львова: названі маршрути

Через негоду поїзди запізнюватимуться до Львова: названі маршрути

"Прикарпатський експрес" змінить маршрут навколо Львова.

У зв‘язку зі складними погодними умовами можливі запізнення потягів до Львова.

Про це пише "Укрзалізниця"

Так, із затримкою вирушили поїзди:

№22 Трускавець — Харків (затримка склала 1 годину);

№3 Ужгород — Запоріжжя (затримка склала 28 хвилин);

№232 Івано-Франківськ — Генічеськ (затримка склала 52 хвилини);

№ 110 Львів — Херсон (затримка склала 7 хвилин);

№ 749 Київ — Івано-Франківськ (затримка склала 1 годину 40 хвилин).

Зверніть увагу, що "Прикарпатський експрес" змінить маршрут навколо Львова на Підзамче — Підбірці — Дубляни замість Підзамче — Дубляни.

"Укрзалізниця просить пасажирів не залишати своїх місць у вагонах", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що доки у Львові лютував буревій, на Рівненщині - найвища пожежна небезпека в лісах

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