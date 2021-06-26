Через негоду поїзди запізнюватимуться до Львова: названі маршрути

"Прикарпатський експрес" змінить маршрут навколо Львова.
У зв‘язку зі складними погодними умовами можливі запізнення потягів до Львова.
Про це пише "Укрзалізниця"
Так, із затримкою вирушили поїзди:
- №22 Трускавець — Харків (затримка склала 1 годину);
- №3 Ужгород — Запоріжжя (затримка склала 28 хвилин);
- №232 Івано-Франківськ — Генічеськ (затримка склала 52 хвилини);
- № 110 Львів — Херсон (затримка склала 7 хвилин);
- № 749 Київ — Івано-Франківськ (затримка склала 1 годину 40 хвилин).
Зверніть увагу, що "Прикарпатський експрес" змінить маршрут навколо Львова на Підзамче — Підбірці — Дубляни замість Підзамче — Дубляни.
"Укрзалізниця просить пасажирів не залишати своїх місць у вагонах", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що доки у Львові лютував буревій, на Рівненщині - найвища пожежна небезпека в лісах