Через хакерську атаку у Львові цілий мікрорайон опинився без тепла та гарячої води

Повернути опалення і гарячу воду до осель львів'ян обіцяють до вечора.

У Львові мікрорайон Сихів 23 січня залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на КП "Львівтеплоенерго".

Про це повідомили у пресслужбі "Львівтеплоенерго".

За інформацією від комунального підприємства, у результаті хакерської атаки було порушено систему керування теплопостачанням.

"Тривають роботи по відновленню послуг з опалення та гарячого водопостачання у житловому масиві Сихів. Орієнтовний термін відновлення 21:00 год." – поінформували у "Львівтеплоенерго".

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Водночас у Львівській міськраді повідомили, що в ніч проти 23 січня відбувся збій у роботі системи теплопостачання "Львівтеплоенерго". Внаслідок цього зупинились 324 індивідуальні теплові пункти Сихова.

"Станом на 9:30 год. 175 ІТП працівники підприємства вже запустили в роботу. До кінця дня планують повністю відновити подачу тепла і гарячої води", – зазначили в міськраді.

До слова, внаслідок ракетних ударів по Харкову 23 січня без електроенергії опинилися 11 тис. споживачів. У частині будинків також довелося відключити опалення та газ.

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