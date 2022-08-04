Чекають по чотири доби: на українсько-польському кордоні спалахнув протест водіїв, у Львівській ОВА відреагували

Вони протестували проти того, що змушені по 4 доби стояти на кордоні. У Львівській ОВА наголосили, що роблять усе можливе, щоб пришвидшити перевезення.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Козицький повідомив, що 4 серпня близько 50 водіїв перекрили рух поблизу пункту пропуску "Рава-Руська", що на українсько-польському кордоні. Чоловіки протестували через те, що змушені по чотири доби стояти на кордоні.

"Станом на зараз у черзі на ПП "Рава-Руська" очікують 950 вантажівок. Пропускна здатність цього ПП, згідно з Меморандумом, 300 автомобілів на добу. Минулої доби кордон на виїзд тут перетнули 320 вантажівок", - пояснив Козицький.

Голова Львівської ОВА наголосив, що усі пункти пропуску в Львівській області уже працюють понаднормово. До прикладу: у Краківці пропускна здатність 500 машин, а пропустили за добу – 780, у Шегинях – 250, а перетнули кордон – 340.

Козицький додав, що є вантажівки, які потрібно пропустити позачергово це - гуманітарна допомога, а також товари, які швидко псуються. Він наголосив, що ситуація на західному кордоні України складна, оскільки окупанти блокують роботу українських портів.

"Разом зі Службою автомобільних доріг у Львівській області облаштовуємо на кожному ПП тимчасові стоянки для відстою, де будуть модульні будиночки з душем, туалетом і кімнатою відпочинку для водіїв. Перші такі стоянки зведуть у Краківці, Шегинях та Мостиськах. Спільно з УДП "Укрінтеравтосервіс" запроваджуємо електронну чергу на кордоні: водії зможуть зареєструватися на перетин кордону у режимі онлайн і, відповідно до реєстрації, під‘їжджати на певну дату та годину. Пілотним пунктом, де запрацює е-черга, буде Краківець", - написав Козицький.

У патрульній поліції Львівської області додали, що орієнтовно о 17:40 близько 50 чоловік повністю перекрили рух проїжджої частини ходячи на пішохідному переході.

Нагадаємо, на Львівщині "волонтери" організували схему завезення пікапів нібито для ЗСУ.

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