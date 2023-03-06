Чекала на окупантів і здала місце дислокації тероборони: на Львівщині суворо покарали любительку Путіна

Колаборантка на суді заявила, що "поширюючи російську пропаганду, вона висміювала росіян".

У Львівській області до 5 років позбавлення волі засудили пенсіонерку. Вона прославляла окупаційну армію, хвалила Путіна та здала місце дислокації територіальної оборони у Самборі.

Про це йдеться у рішенні Самбірського міськрайонного суду.

Пенсіонерка від березня до червня 2022 року в забороненій соціальній мережі "Однокласники" поширювала російську пропаганду, вихваляючи Путіна та окупаційну армію. Вона за цей час встигла розмістити такі дописи:

"Мы поддерживаем нашу армию! Наши герои! Наши защитники! Наша гордость! Жмите лайки и делайте репости! Покажем сколько нас!". Тут жінка поширила пост із зображенням окупаційної армії.

Вона опублікувала на своїй сторінці фото особи чоловічої статі у військовій формі одягу із нагрудними відзнаками та елементами георгіївської стрічки, та нагрудною нашивкою "водяной", та текстом наступного змісту: "И снова война забирает лучших. В тяжелых боях за Авдеевку погиб "Водяной" - командир второй роты легендарного батальона "спарта". Добрый, отзывчивый, бесстрашный. Про таких говорят соль земли. Герой, воин, друг и брат".

Поширила допис із фото українських полонених, на якому був підпис: "Ну, граждане бандеровцы, наемники, наркомани и прочне пидорасы, кто на восстановление Мариуполя, шаг вперед!"

Також вона публікувала дописи, що "молиться" за окупаційну армію, підтримує Путіна, виправдовувала війну проти України тим, що "якби РФ не напала, жертв було б набагато більше". Також жителька Львівщини підтримувала окупацію Криму та чекала на російських окупантів у себе вдома.

На суді пенсіонерка заявила, що мовляв таким чином вона "висміювала" росіян, проте насправді підтримує Україну. Експерти проаналізували дописи на її сторінці та не виявили жодної публікації, де б вона засудила масові вбивства українців.

"Із переписки в соціальній мережі з іншою особою стало відомо, що вона навпаки скаржиться (на Україну - ред.), а також 06.05.22р. по суті передала інформацію щодо місця перебування територіальної оборони у м. Самборі", - повідомили у суді.

Також 2021 року жителька Львівщини в одній із переписок з невідомою особою просила надати їй громадянство Росії.

Самбірський міськрайонний суд визнав жінку винною за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2, ч. 1 ст. 161, ст. 436 КК України. Її засудили до 5 років позбавлення волі. Колаборантка повинна сплатити 50 024 грн за проведення судових експертиз. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, суд визнав винним завідувача кладовища у Бучанському районі, який пішов на співпрацю із російськими окупантами. Найближчі 10 років колаборант проведе за ґратами.

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