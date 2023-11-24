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Частина Львівщини залишилася без світла: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Частина Львівщини залишилася без світла: що сталося

Електроенергія. / Фото: УНІАН

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Станом на ранок 24 листопада у Львівській області без електроенергії залишилося 74 населені пункти. У регіоні погіршилася погода. 

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Через несприятливі метеоумови станом на цю годину на Львівщині знеструмлені 74 населені пункти. З них 26 – повністю, 48 – частково", - йдеться у повідомленні.

За словами Козицького, гад відновленням електропостачання працюють 111 фахівців Львівобленерго. Залучили 39 одиниць техніки.

Нагадаємо, у Києві енергетиків перевели у посилений режим. Причиною такого рішення називають негоду. Синоптики попередили про  мокрий сніг та пориви вітру.

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Дата публікації
Перегляди
982
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