"Це був цілеспрямований удар по ланцюжках постачання": очільник Львівської ОДА повідомив деталі ракетного обстрілу РФ

"Це був цілеспрямований удар по ланцюжках постачання": очільник Львівської ОДА повідомив деталі ракетного обстрілу РФ

У Львівській ОДА повідомили подробиці вчорашнього ракетного удару по території області. За інформацією очільника області Максима Козицького, ракетні удари завдали стратегічні бомбардувальники РФ Ту-95 або ж Ту-160.

Росіяни випустили шість ракет по області, дві збила ППО. Як він зазначив, "це був цілеспрямований удар по ланцюжках постачання".

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

За попередньою інформацією, зі шести крилатих ракет наші сили ППО збили над Львівщиною дві. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області. Одна – в електричну підстанцію на Закарпатті.

"На щастя, загиблих на Львівщині немає. Є двоє постраждалих, вони перебували неподалік від місць вибухів. Стан – легкий. Їм надають усю необхідну медичну допомогу. В 58-річного постраждалого тупа травма грудної клітки. Чоловік із Закарпатської області, працює водієм. У 24-річного хлопця мінно-вибухові уламкові поранення лівого стегна та лівої руки. Провели операцію та видалили осколки. Потрібна ще як мінімум одна операція, щоб видалити осколки на інших ділянках", - розповів Козицький.

Він додав, що трьом електричним підстанціям у Львові завдали суттєвих пошкоджень. За його словами, удари були критичними. Станом на зараз є затримка у русі потягів. Частково рух відновили.

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"Понад 85 тисяч домогосподарств та понад 12 населених пунктів повністю були знеструмлені. Ще 5 населених пунктів – частково. Приблизно 250 тисяч людей залишились без електропостачання. Станом на ранок 630 домогосподарств залишаються без електроенергії. Працюємо над ліквідацією наслідків удару. Для гасіння пожежі задіяли 130 надзвичайників та 30 одиниць техніки. Пожежі загасили на усіх пошкоджених об‘єктах", - зауважив Козицький.

Як повідомила кореспондентка ТСН, спеціальні служби працювали всю ніч над відновленням елетропостачання. Вчора дві медустанови були на резервному живленні, як і системи подавання води. Приєднали до дизель-генераторів, тож, як наголошує влада області, люди не особливо відчули перебої із постачанням води.

Нагадаємо, напередодні, 3 травня, російські військові завдали ракетних ударів по об’єктах на території декількох областей: Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей, щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру.

Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 4 травня.

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