"Був батьком двох маленьких синів": на Львівщині ударом струму вбило 24-річного працівника підприємства

"Був батьком двох маленьких синів": на Львівщині ударом струму вбило 24-річного працівника підприємства

У Василя Доскіча залишилась молода дружина і двоє дітей.

У Червонограді Львівської області 24-річного Василя Доскіча під час роботи на підприємстві вбило струмом. Трагедія сталась у суботу, 4 вересня, пише ZAXID.NET з посиланням на Червоноградський відділу поліції.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (з позначкою "нещасний випадок"). Усі обставини трагедії встановлюють експерти.

У загиблого Василя Доскіча залишилася молода дружина і двоє маленьких синів.

У соцмережі знайомі покійного висловлюють щирі співчуття його родині.

"Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце такої молодої людини, проте світлі спогади про нього залишуться добрими. Він був добрим другом, доброзичливим надійним порадником і головне люблячим чоловіком і батьком двох ще зовсім маленьких синочків. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття рідним померлого", - написала Галина Нечипор у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, у Львівській області дівчина заради селфі видерлася на вагон та отримала удар струмом у три тисячі вольт.

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