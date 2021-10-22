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Була загроза життю: до львівської лікарні гелікоптером терміново доправили 7-річного хлопчика (фото)

Була загроза життю: до львівської лікарні гелікоптером терміново доправили 7-річного хлопчика (фото)

ГУ Національної Львівської поліції

У дитини діагностували гострий судинний синдром.

До Львова 22 жовтня гелікоптером доправили хворого 7-річного хлопчика. Дитина родом із м. Стрий Львівської області. 

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. 

У 7-річного жителя Стрия діагностували гострий судинний синдром. Через захворювання була загроза для життя дитини. А тому його термінового поліцейським гелікоптером доправили до Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Тепер за життя дитини боротимуться львівські медики. 

У поліції повідомили, що це вже 13 рятувальна операція, здійснена у рамках проєкту аеромедичної евакуації, який спільно реалізується МВС та Міністерством охорони здоров'я.

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Нагадаємо, раніше зі Львова до Києва вертольотом терміново доправили немовля

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