Була загроза життю: до львівської лікарні гелікоптером терміново доправили 7-річного хлопчика (фото)

Була загроза життю: до львівської лікарні гелікоптером терміново доправили 7-річного хлопчика (фото)

У дитини діагностували гострий судинний синдром.

До Львова 22 жовтня гелікоптером доправили хворого 7-річного хлопчика. Дитина родом із м. Стрий Львівської області.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

У 7-річного жителя Стрия діагностували гострий судинний синдром. Через захворювання була загроза для життя дитини. А тому його термінового поліцейським гелікоптером доправили до Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Тепер за життя дитини боротимуться львівські медики.

У поліції повідомили, що це вже 13 рятувальна операція, здійснена у рамках проєкту аеромедичної евакуації, який спільно реалізується МВС та Міністерством охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше зі Львова до Києва вертольотом терміново доправили немовля.

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