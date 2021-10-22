Була загроза життю: до львівської лікарні гелікоптером терміново доправили 7-річного хлопчика (фото)

У дитини діагностували гострий судинний синдром.
До Львова 22 жовтня гелікоптером доправили хворого 7-річного хлопчика. Дитина родом із м. Стрий Львівської області.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
У 7-річного жителя Стрия діагностували гострий судинний синдром. Через захворювання була загроза для життя дитини. А тому його термінового поліцейським гелікоптером доправили до Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Тепер за життя дитини боротимуться львівські медики.
У поліції повідомили, що це вже 13 рятувальна операція, здійснена у рамках проєкту аеромедичної евакуації, який спільно реалізується МВС та Міністерством охорони здоров'я.
Нагадаємо, раніше зі Львова до Києва вертольотом терміново доправили немовля.
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