Була непритомною: на Львівщині знайшли дитину, яка зникла тиждень тому 

Дівчинка перебувала за шість кілометрів від дому.

На Львівщині рятувальники знайшли 11-річну Соломію Веклич із Рави-Руської, яка зникла ще 20 липня. Пошуки дитини тривали сім днів.

Про це повідомили у ГУ ДСНС Львівщини у Львівській обалсті.

Зазначається, що дитина жива. Знайшли дівчинку в лісі - неподалік села Річки Львівського району, вона була непритомною та виснаженою. Соломію передали медикам для подальшого огляду.

До розшуку дитини залучали понад 600 осіб: поліцейських, рятувальників, прикордоннів, кінологів, волонтерів та мешканців. Були також задіяні гвинтокрили та квадрокоптери.

Як повідомили у пошуково-рятувальній волонтерській асоціації Sarva, 11-річна Соломія Веклич зникла у суботу, 20 липня, у Раві-Руській. За даними волонтерів, дівчинка не розмовляє та потребує медичної допомоги.

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