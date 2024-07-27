Була непритомною: на Львівщині знайшли дитину, яка зникла тиждень тому 

Дівчинка перебувала за шість кілометрів від дому.
На Львівщині рятувальники знайшли 11-річну Соломію Веклич із Рави-Руської, яка зникла ще 20 липня. Пошуки дитини тривали сім днів.
Про це повідомили у ГУ ДСНС Львівщини у Львівській обалсті.
Зазначається, що дитина жива. Знайшли дівчинку в лісі - неподалік села Річки Львівського району, вона була непритомною та виснаженою. Соломію передали медикам для подальшого огляду.
До розшуку дитини залучали понад 600 осіб: поліцейських, рятувальників, прикордоннів, кінологів, волонтерів та мешканців. Були також задіяні гвинтокрили та квадрокоптери.
Як повідомили у пошуково-рятувальній волонтерській асоціації Sarva, 11-річна Соломія Веклич зникла у суботу, 20 липня, у Раві-Руській. За даними волонтерів, дівчинка не розмовляє та потребує медичної допомоги.
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