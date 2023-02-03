Будинок був заповнений димом: двоє чоловіків загинули під час пожежі на Львівщині

Загиблим - 59 та 29 років.

В селі Малнів Яворівського району Львівської області внаслідок пожежі загинули два чоловіки.

Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали у четвер, 2 лютого, о 18:47. Загорівся дерев'яний житловий будинок на вул. Зеленій, 47.

На момент прибуття пожежників будинок був заповнений димом. На місці загорання рятувальники виявили двох загиблих: 59-річного власника будинку та 29-річного чоловіка.

О 19:32 пожежу ліквідували. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 12 кв. м, дерев'яні вікна, пошкоджено дерев'яне перекриття та стіни.

Як інформує ZAXID.NET, загиблі не є родичами. Що стало причиною займання - наразі невідомо.

Нагадаємо, напередодні у Києві спалахнула масштабна пожежа. На столичних Осокорках спалахнула будівля на дачному масиві.

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