Будинки "сипляться на голову": у Львові частина фасаду обвалилася на тротуар (фото, відео)

На щастя, львів'янам вдалось уникнути травмування.

На вулиці Городоцька, 44 у Львові відпав шмат фасаду від будинку і впав на тротуар, де жваво ходять люди. Інцидент стався сьогодні, 21 жовтня, о 15:00.

Відео з місця події оприлюднив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

На щастя, шмат бетону не влучив в перехожих, тож ніхто не постраждав. Зараз це місце огородили стрічкою і прибирають тротуар.

Нагадамо, у Львові 19 липня в нежитловому будинку на вулиці Руській, 8 у центрі Львова стався обвал стіни. Внаслідок цього загинув робітник, який виявився неповнолітнім.

Новини України: робітник, який загинув під час обвалу у Львові, виявився неповнолітнім

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