Буде +24: синоптики розказали, коли до Львова повернеться тепло

Буде +24: синоптики розказали, коли до Львова повернеться тепло

23 вересня у Львові можливі заморозки.

У Львові вихідними, 25 та 26 вересня, покращиться погода. Температура повітря підніметься до +24 градусів.

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Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.

У Львові 22 вересня буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 4 – 6 тепла, вдень 9 – 11 тепла. 23 вересня - без істотних опадів. Вітер південно-західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура вночі 1 – 6 тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3, вдень 10 – 15 тепла. У п'ятницю, 24 вересня - хмарно, можливий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с. Температура вночі 5 – 10 тепла, вдень 12 – 17 тепла.

Натомість вже на вихідних очікується потепління. У ці дні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 4 – 9 тепла, вдень 25 вересня - 16 – 21 тепла, 26 вересня - 19 – 24 тепла.

Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року.

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