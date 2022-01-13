Брила снігу впала з даху на авто: у Львові водій відсудив 60 тисяч гривень у комунальників (відео)

Брила снігу впала з даху на авто: у Львові водій відсудив 60 тисяч гривень у комунальників (відео)

Юристи кажуть, що відсудити гроші за пошкоджене авто - легко.

У Львові водій відсудив майже 60 тисяч гривень у комунальників. Минулої зими на його автівку впала брила снігу і сильно пошкодила - розбила лобове скло, понівечила капот та дах.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, автівка була припаркована на вулиці, де мешкає водій. Закрижанілий шмат злетів з даху триповерхового будинку, що перебуває на балансі місцевого комунального підприємства. Його працівники жодного разу в суд не з’явилися. Заявляють, що сніг чистили, та брила могла гепнутися через відлигу і провини своєї у цьому не вбачають. Тож подаватимуть апеляцію.

Юристи кажуть, що відсудити гроші за пошкоджене авто - легко. Суди часто стають на бік власників машин. Все що треба - сфотографувати або ж зняти на відео пошкодження та викликати поліцію, щоб копи склали протокол. Після цього - визначити, хто балансоутримувач та позиватися проти нього, щоб відшкодував збитки на ремонт автомобіля.

Новини Львова: водій відсудив майже 60 тисяч гривень у комунальників

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