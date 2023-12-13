Брав за горло і обматюкав: на Львівщині чоловік у військовій формі погрожував священнику повісткою

Судячи з контексту, у військового – особиста неприязнь до священника після похорону свого сина, теж військовослужбовця.

У соцмережах опублікували відео, на якому чоловік у військовій формі грубо спілкується зі священником, погрожує йому і каже, що якщо священник не з’явиться до ТЦК, то його туди відвезуть силою, або заберуть сина.

Очевидно, священник і військовий знайомі між собою, а у військового є якась образа на клірика. Сам військовий згадує, що поховав недавно сина, теж військовослужбовця.

"Ти до****об. Я якби міг, то тебе задушив би", – погрожував чоловік у військовій формі, вхопивши священника у ризах за горло.

"Ти мого сина, с*ка, опозорив, п**ар. Ти як його хоронив у мене на подвір'ю, що ти йому казав – "раб божий". Звання не вмів сказати, п***рюга. І не дай бог, ти не приїдеш в п'ятницю в Яворів. Я приїду з пацанами і заберу тебе. Будеш в Яворові, тобі там дадуть все. А тут навіть не надійся і нікого не проси. Ти вже своє з'їв. Не хочеш ти – я твого сина заберу, зятя заберу. А ти сиди тут, шикуй. Я тобі не прощу. Пішов на**й", – продовжив чоловік у військовій формі.

На Львівщині чоловік у військовій формі "брав за горло" і погрожував священнику повісткою

У соцмережах зазначають, що інцидент стався 12 грудня у селі Дуліби Стрийського району на Львівщині.

Інцидент прокоментував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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"У соцмережах поширюють відео, на якому чоловік у військовій формі грубо спілкується зі священником. Записали його ймовірно сьогодні у Стрийському районі. На відео чоловік у військовій формі каже, якщо священник не зʼявиться у ТЦК, то його відвезуть туди силою.

Судячи зі всього, люди на відео знайомі і в чоловіка у військовій формі є особиста образа на отця. Ситуація потребує повного зʼясування, адже в Інтернеті є лише фрагмент відеозапису і вирвана з контексту розмова.

Те, що можу сказати точно: мобілізаційний процес не може відбуватися з приниженням честі та гідності людини і не повинен переростати у зведення особистих рахунків", – зазначив Козицький.

Він закликав керівництво Львівського обласного ТЦК та СП зʼясувати, чи дійсно чоловіки у формах на цьому відео є працівниками ТЦК, і дати оцінку їхнім діям.

Львівський ТЦК на час публікації новини поки не коментував подію.

Нагадаємо, у Чернівцях працівники ТЦК біля храму затримали священника ПЦУ.

Раніше ми писали, чи можуть мобілізувати священників і чи можна уникнути мобілізації через релігію.

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