Брав по $5 тисяч: на Львівщині затримали чоловіка, який незаконно переправляв призовників за кордон

Брав по $5 тисяч: на Львівщині затримали чоловіка, який незаконно переправляв призовників за кордон

На Львівщині затримали зловмисника, який який організував схему незаконного виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків.

Військовослужбовці Львівського загону затримали в одному з населених пунктів Яворівського району 42-річний українця, який незаконно переправляв інших військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Про це сьогодні, 26 квітня, повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Затриманий виготовляв для чоловіків фіктивні договори про працевлаштування в транспортну фірму. В подальшому відомості, відносно так званого водія, незаконно вносили до системи "Шлях", в якій реєструють дозволи на виконання міжнародних перевезень в умовах воєнного стану.

За таку "послугу" чоловік мав отримати винагороду у 5 500 доларів США.

facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

"Під час проведення заходів спільно з правоохоронцями зловмисника затримали в одному з населених пунктів Яворівського району під час спроби вивезти до країн ЄС громадянина України, який за легендою мав "слідувати водієм для перевезення гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.

facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Затриманому вже повідомили про підозру та обрали йому запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 70 тис. грн. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до 9 років позбавлення волі. Наразі встановлюють всіх причетних осіб до вчинення цього правопорушення.

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