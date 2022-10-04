Борис Джонсон став почесним доктором Львівського університету ім. Франка

Наукове звання експрем'єр-міністру Великої Британії присвоїла Вчена рада Львівського університету. Борис Джонсон подякував львівським науковцям за довіру.

Про це повідомляє пресслужба ЛНУ ім. Франка.

"Кандидатуру Бориса Джонсона висунув ректорат Львівського університету та підтримали п’ятеро професорів Університету. Зокрема, зі словами підтримки щодо присвоєння звання "Doctor Honoris Causa Львівського університету" Борисові Джонсону виступили ректор, член-кореспондент НАН України Володимир Мельник, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Сергій Різник, завідувач кафедри європейського права, заступник декана факультету міжнародних відносин Михайло Микієвич, завідувач кафедри алгебри, топології та основ математики Тарас Банах і професор кафедри географії України Мирослав Дністрянський", - йдеться у повідомленні.

Ректор ЛНУ ім. Франка Володимир Мельник наголосив, що Борис Джонсон - це великий друг України, який одним із перших підтримав українців у боротьбі проти російських окупантів. Вчена рада університету одноголосно підтримала таке рішення.

Борис Джонсон уже подякував університету за довіру та наголосив, що це для нього є честю.

"Я пишаюсь тим, що на посаді прем’єр-міністра Об’єднаного Королівства мав змогу відіграти свою скромну роль у допомозі Україні у війні проти російського агресора, і буду продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб і надалі підтримувати Україну, навіть коли я вже полишив офіс. Для мене велика честь отримати звання "Doctor Honoris Causa" вашого Університету і я маю велику надію, що зможу відвідати Університет у майбутньому", - наголосив Борис Джонсон.

Нагадаємо, Борис Джонсон отримав нову посаду і співпрацюватиме з Україною.

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