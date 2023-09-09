Борис Джонсон неочікувано прибув до Львова (фото)

Сьогодні, 9 вересня, до Львова прибув колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Фото опублікував мер Львова Андрій Садовий.

"Вітаємо великого друга України Бориса Джонсона у Львові", – написав він.

Джонсона зустрів Садовий

Джонсон приїхав до Львова, щоб особисто прийняти надане йому Львівським національним університетом імені Івана Франка звання Doctor Honorіs Causa.

В "Укрзалізниці" повідомили, що Борис Джонсон вже вп'яте подорожує в українських потягах.

"Свою 5 подорож українським поїздом пан Борис вирішив провести в Інтерсіті+ в компанії звичайних пасажирів. Тут вам завжди радий кожен, пане Джонсоне!" — написали в "Укрзалізниці".

Раніше стало відомо, що Борис Джонсон знову приїхав до Києва. Світлиною із колишнім прем’єром поділився у своїх соцмережах Володимир Зеленський.

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