Блогера з Харкова "зачмирили" за фантазії про утиск російськомовних у Львові - йому довелося перепросити

Блогер з Харкова обурився на те, що у Львові не спілкуються мовою окупанта.

Він заявив про нібито утиски російськомовних у Львові, але після розголосу - перепросив за свій спіч.

Про це у соціальних мережах повідомив львівський бізнесмен, президент футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський.

На відео, яке поширив Козловський, блогер з Харкова Дмитро Городецький заявляє, що він уже 5 місяців мешкає у Львові. У місті його обурило те, що львів'яни відмовляються спілкуватись мовою російських окупантів. Городецький заявив, що нібито російською мовою спілкується пів України та обурився на жителів Львова.

Григорій Козловський пообіцяв 10 тис. грн за інформацію про адресу харківського блогера. Згодом Городецького розшукала СБУ. Житель Харкова перепросив за свої заяви проти жителів Львова.

Телеграм-канал "Мова. Харків" повідомив, що раніше Городецький часто їздив до Москви, а тому в Росії його ще називали російським блогером. Також львівські ЗМІ повідомляють, що Дмитро Городецький також часто публікував відео та фото російських обстрілів Львова.

Нагадаємо, у Львові 27-річний чоловік просто посеред вулиці перерізав собі вени.

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