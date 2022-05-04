Близько 40 Нобелівських лауреатів читатимуть лекції у Львові

Лекції науковців-лауреатів Нобелівської премії для школярів та студентів стосуватимуться фізики, математики, історії, культури, хімії та інших наук.

У рамках благодійного проекту “Лекції майбутнього” близько 40 лауреатів Нобелівської премії погодились прочитати лекції для дітей, які живуть на Львівщині.

Про це повідомив у середу, 4 травня, на брифінгу у Львівській обласній військовій адміністрації президент Малої академії наук України, академік НАН України Станіслав Довгий.

Він нагадав, що раніше понад 200 Нобелівських лауреатів підписали листа на підтримку України. Після цього до науковців звернулися із проханням прочитати лекції для школярів та студентів.

"Це унікальний випадок, адже, як відомо, Нобелівський лауреат читає лекцію під час вручення премії або за пристойну суму коштів, тому дуже хочемо, щоб молодь збагатилася новими знаннями”, - зауважив він.

Львівщину для цього проєкту було обрано тому, що саме в цій області проживає понад 70 тисяч дітей з різних регіонів України, які покинули свої домівки через війну.

З графіком лекцій можна ознайомитися на сайті МАН.

Нагадаємо, раніше російський журналіст, головний редактор опозиційного видання "Новая газета" Дмитро Муратов заявив, що продасть свою Нобелівську медаль на аукціоні. Виручені кошти підуть на користь українських біженців.

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