Бліду поганку переплутали з сироїжкою: троє львів'ян потрапили в реанімацію від отруєння грибами

Бліду поганку переплутали з сироїжкою: троє львів'ян потрапили в реанімацію від отруєння грибами

Медики підозрюють, що серед грибів, які скуштувала компанія, була бліда поганка - найтоксичніший гриб-убивця.

Відпочинок у лісі завершився для трьох львів'ян реанімацією. Троє друзів - двоє жінок і чоловік виїхали зі Львова на природу, де назбирали сироїжок і вирішили посмажити їх разом з м’ясом на мангалі. Після трапези вже вночі їм стало зле і у неділю вранці, 13 вересня, їх госпіталізували.

Також читайте Мама виховує сама 8 дітей і грибів їм не давала: подробиці смертельного отруєння малюків у Вінницькій області

Як розповіли ZAXID.NET у Львівській обласній клінічній лікарні, куди потрапили відпочивальники, стан двох хворих важкий, третьої – задовільний. Усі вони у реанімації.

"Стан однієї пацієнтки задовільний, бо вона не їла грибів, а лише м‘ясо, яке готувалося з грибами. А інших двох пацієнтів важкий. Є підозра, що вони отруїлися блідою поганкою, переплутали її з сироїжкою", – розповіла в.о. завідувача реанімаційного відділення лікарні Жанна Ушневич.

Нагадаємо, на Вінниччині п’ятеро дітей отруїлися грибами, серед яких була отруйна бліда поганка. Дві сестрички 4 та 12 років померли у лікарні. За життя їхнього 13-річного брата борються медики.

Новини України: п'ятеро дітей з однієї родини отруїлися грибами, двоє з них померли у лікарні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання