Бив палицею, а тоді душив: на Львівщині син безжально розправився з рідною матір'ю

У Львівській області 39-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві рідної матері. Йому призначено покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

Про це йдеться у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

"В одному із сіл Яворівського району засуджений проживав із своєю 60-річною матір’ю. Вони часто розпивали алкогольні напої. Під час чергового застілля між матір’ю та сином виникла суперечка. Засуджений завдав удари кулаками по голові та тілу жінки, після чого взяв дерев’яну палицю та продовжував бити нею. Після того накрив її обличчя светром, щоб закрити доступ кисню та почав душити руками за шию. Потерпіла померла від асфіксії на місці", - йдеться в повідомленні відомства.

Чоловік відбуватиме покарання у в'язниці.

Нагадаємо, Закарпатська поліція затримала 26-річного мешканця села Іза за вбивство матері.

Чоловіки, яких обвинувачують у вбивстві малолітньої дитини, могли скоїти ще одне вбивство | Новини Запоріжжя

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