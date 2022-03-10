Бив ножем у груди: старший брат зарізав молодшого у Львівській області (фото)

Бив ножем у груди: старший брат зарізав молодшого у Львівській області (фото)

Вбивство сталось під час пиятики.

У середу, 9 березня, у місті Яворів Львівскьої області чоловік вбив свого брата під час розпивання спиртного.

Злочин стався в одному з місцевих будинків, повідомили у поліції Львівщини.

На місці події правоохоронці виявили тіло 32-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті. Як в подальшому встановили медики, смерть настала внаслідок ножових поранень, зокрема, в ділянці грудей.

Також поліцейські встановили, що вночі близько 1:30, під час розпивання спиртного, у загиблого виник конфлікт з його 42-річним братом, також жителем Яворова, під час якого старший завдав молодшому кількох ударів ножем.

Правоохоронці затримали зловмисника, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, на Львівщині, зокрема й у Яворівському районі, заборонили продаж алкогольних напоїв на час воєнного стану.