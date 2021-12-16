Біля трупа знайшли пістолет: у Львові з вікна восьмого поверху випав чоловік

Від отриманих травм львів'янин загинув на місці падіння.

У Львові з вікна сходової клітки між восьмим і дев’ятим поверхами випав і загинув чоловік. Трагедія сталась сьогодні, 15 грудня, на вул. Залізничній о 10:30.

Як пише ZAXID.NET з посиланням на поліцію Львівщини, загиблим виявився 63-річний львів’янин. Від отриманих травм він помер на місці падіння. Біля нього знайшли стартовий пістолет під патрон Флобера.

Відомо, що чоловік не мешкав у цьому будинку.

Попередньо, подію кваліфікують як самогубство.

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