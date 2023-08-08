Біля сіл на Львівщині помітили бурого ведмедя: людей закликають бути обережними

Біля сіл Дрогобицького району Львівської області помітили бурого ведмедя, який гуляв лісосмугою. Влада закликає місцевих жителів бути обережними та повідомляти про тварину лісникам.

Про це пише Дрогобицька районна військова адміністрація.

Тварину помітили сільській місцевості Дрогобицького району, а саме в селах Гаї, Лази, Доброгостів, Стебницька дача, Лікарський берег, квартал 65,77.

"Сьогодні зранку його бачили у лісопосадці. У разі виявлення тварини, просимо негайно повідомити лісничому. Контакти: 096 970 18 30 Василь Дмитришин", - йдеться у повідомленні.

Сліди ведмедя на Львівщині. Фото: Дрогобицька районна військова адміністрація.

Зазначимо, що бурий ведмідь занесений до Червоної книги України. Це - небезпечний хижак, з яким варто обережно поводитись.

“Якщо зустріли ведмедя - спершу не панікувати, не подавати якихось гучних сигналів, він може відреагувати агресивно і, не дай Бог, накинутися. Для людини - це шанс на виживання до нуля. Це сильний звір вага якого сягає 300, а то й більше кілограм”, - пояснював раніше у коментарі ТСН керівник мисливського відділу Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Юрій Штогун.

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Якщо побачили ведмедя - не варто бігати, бо ця тварина може наздогнати людину. Не варто також ховатись на дереві чи прикидатись мертвим, оскільки це може трагічно закінчитись.

Потрібно не різко відходити назад. Ведмідь зазвичай уникає зустрічей з людьми та не прагне конфлікту.

Якщо тварина йде за вами, киньте на землю рюкзак чи куртку, це відволіче ведмедя і ви матимете час відійти.

Нагадаємо, на Рівненщині виявили сліди ведмедя, якого в регіоні бути не може.

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