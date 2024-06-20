Біля Львова в жахливій ДТП загинув водій позашляховика та його пасажирка: фото

У четвер, 20 червня, біля села Ставчани, що поблизу Львова, сталася ДТП, в якій загинули водій та пасажирка позашляховика. Поліцейські встановлюють обставини події.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля SsangYong Kyron, 55-річний мешканець одного з сіл Самбірського району, не впорався з керуванням, виїхав за межі автотраси, з’їхав у кювет та розбив автівку, вдарившись в дерево.

Судячи з опублікованих фото, аварія сталася поряд із автобусною зупинкою.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм водій позашляховика та його пасажирка, 45-річна мешканка Самбірського району, загинули на місці події", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у місті Львові поліцейський автомобіль внаслідок зіткнення з іншою автівкою виїхав на тротуар і перекинувся на дах. Інцидент трапився на вулиці Чорновола.

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