Біля Львова сталася масова ДТП: загинули семеро осіб (фото)

Всі загиблі - пасажири мікроавтобуса.
Сьогодні, 15 грудня, у селі Чижиків зіткнулися автомобілі BMW, фура DAF та мікроавтобуса Mercedes Sprinter.
Про це повідомили у поліції Львівської області.
Внаслідок цього загинули 7 людей – це пасажири мікроавтобуса Mercedes.
Також троє осіб травмувалися — 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка.
Вони госпіталізовані до лікарень Львова – їхні діагнози уточнюють.
Наразі траса частково перекрита для руху транспорту.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.
Нагадаємо, на Хмельниччині сталася ДТП, у якій загинули чоловік та його дружина.
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