Біля Львова сталася масова ДТП: загинули семеро осіб (фото)

Сьогодні, 15 грудня, у селі Чижиків зіткнулися автомобілі BMW, фура DAF та мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Внаслідок цього загинули 7 людей – це пасажири мікроавтобуса Mercedes.

Також троє осіб травмувалися — 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка.

Вони госпіталізовані до лікарень Львова – їхні діагнози уточнюють.

Наразі траса частково перекрита для руху транспорту.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Нагадаємо, на Хмельниччині сталася ДТП, у якій загинули чоловік та його дружина.

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