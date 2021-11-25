Біля Львова потяг Інтерсіті "Перемишль-Київ" збив на смерть чоловіка: фото

Особу загиблого встановлюють правоохоронці.

У середу, 24 листопада, на 21 км перегону "Затока–Мшана", що неподалік Львова, потяг Інтерсіті №706 сполученням "Перемишль-Київ" смертельно травмував чоловіка. Подія сталась о 18:22 год.

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Про це повідомив департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

В результаті зіткнення потерпілий чоловік помер, а потяг було затримано на 1 год. 30 хв.

У пресслужбі поліції Львівщини повідомили, що швидкісний потяг збив чоловіка поблизу залізничного переходу на зупиночному пункті "Цунів" у селі Заверешиця Львівського району. Загиблим виявився 63-річного львів’янина, від отриманих травм він помер на місці.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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