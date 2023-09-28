Біля Львова помітили ведмедя: що робити та куди звертатись у разі зустрічі з твариною (фото)

Людей закликають не наближатись до дикої тварини.

У селі Селисько Львівського району Львівської області, що за 30 кілометрів від обласного центру, помітили ведмедя. Людей закликають бути обережними та уникати зустрічі із дикою твариною.

Про це повідомили у Солонківській територіальній громаді.

У громаді повідомили, що біля села Селисько, яке за 30 кілометрів від Львова, помітили ведмедя. Тварину також встигли сфотографувати. Людей закликають бути обережними у випадку зустрічі з ведмедем.

"Ця дика тварина є небезпечною, а зустріч із ним може бути вкрай ризикованим для вашого життя. Якщо ви помітили клишоногого - телефонуйте за номером: 097 454 58 49 Роман", - йдеться у повідомленні громади.

Як поводитись під час зустрічі з ведмедем:

Не наближатися до дикої тварини та не шуміти, щоб не привернути його увагу. Ведмідь теж не хоче зустрічатись з людьми та уникає їх.

Не намагайтесь відігнати тварину.

Якщо ведмідь вас помітив та рухається у ваш бік - не потрібно різко тікати, лізти на дерево, чи прикидатись "мертвим". Це все може погано закінчитись. Ви можете кинути тварині щось із ваших речей - куртку, рюкзак, це відволіче його і ви матимете можливість втекти.

Нагадаємо, у серпні 2023 року бурого ведмедя помітили біля сіл у Дрогобицькому районі Львівської області.

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