Категорія
Львів
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Біля Львова помітили ведмедя: що робити та куди звертатись у разі зустрічі з твариною (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
480
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Біля Львова помітили ведмедя: що робити та куди звертатись у разі зустрічі з твариною (фото)

Ведмідь біля Львова. Фото: Солонківська територіальна громада

Людей закликають не наближатись до дикої тварини.

У селі Селисько Львівського району Львівської області, що за 30 кілометрів від обласного центру, помітили ведмедя. Людей закликають бути обережними та уникати зустрічі із дикою твариною. 

Про це повідомили у Солонківській територіальній громаді. 

У громаді повідомили, що біля села Селисько, яке за 30 кілометрів від Львова, помітили ведмедя. Тварину також встигли сфотографувати. Людей закликають бути обережними у випадку зустрічі з ведмедем. 

"Ця дика тварина є небезпечною, а зустріч із ним може бути вкрай ризикованим для вашого життя. Якщо ви помітили клишоногого - телефонуйте за номером: 097 454 58 49 Роман", - йдеться у повідомленні громади. 

Як поводитись під час зустрічі з ведмедем:

  • Не наближатися до дикої тварини та не шуміти, щоб не привернути його увагу. Ведмідь теж не хоче зустрічатись з людьми та уникає їх. 
  • Не намагайтесь відігнати тварину. 
  • Якщо ведмідь вас помітив та рухається у ваш бік - не потрібно різко тікати, лізти на дерево, чи прикидатись "мертвим". Це все може погано закінчитись. Ви можете кинути тварині щось із ваших речей - куртку, рюкзак, це відволіче його і ви матимете можливість втекти. 

Нагадаємо, у серпні 2023 року бурого ведмедя помітили біля сіл у Дрогобицькому районі Львівської області. 

Читайте також:

Бурий ведмідь на Вінниччині - мешканців області закликають бути обачливими

Бурий ведмідь на Вінниччині - мешканців області закликають бути обачливими

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
480
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація