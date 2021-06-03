П'яний водій влетів у супермаркет біля Львова: розвалив стіну і зніс двері (фото)

Водій мав ознаки алкогольного спяніння, кажуть у поліції.

Сьогодні, 3 червня, о 2:40 на вулиці Галицькій у селі Давидів, що поблизу Львова, 31-річний місцевий мешканець на автомобіля "Шкода Октавія" не впорався з керуванням та врізався у будівлю супермаркету. Він зніс двері супермаркету і пошкодив стіну.

На щастя, внаслідок інциденту, ніхто не постраждав.

Як розповіли у пресслужбі поліції, водій мав ознаки алкогольного спяніння, але від освідчення відмовився.

фото / "Наш Давидів", Facebook

Поліцейські склали на 31-річного мешканця Давидова адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, у Рівному позашляховик вискочив на перехрестя та протаранив таксі: 4 людини травмовані, водій втік.

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