Біля Львова медики з США розгорнули польовий шпиталь: хто може отримати допомогу

Біля Львова медики з США розгорнули польовий шпиталь: хто може отримати допомогу

Госпіталь може прийняти 60 пацієнтів.

Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Розгорнула шпиталь міжнародна гуманітарна організація "Сумка Самарянина". У ньому безкоштовно будуть надавати медичну допомогу усім, хто потребуватиме її в умовах війни.

"Львівська обласна військова адміністрація буде всіляко сприяти розвитку цієї важливої ініціативи", - йдеться у повідомленні Козицького.

У шпиталі можна буде отримати:

невідкладну допомогу;

хірургічну допомогу;

стаціонарні та амбулаторні послуги;

послуги для жінок та дітей, включно з акушерством.

Одночасно госпіталь зможе прийняти 60 пацієнтів. У ньому працюють близько сотні медичних працівників. Частина з них має досвід роботи в Іраку.

"Усе необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою. У госпіталі надаватимуть допомогу цілодобово", - повідомив голова Львіської області.

Крім того, протягом тижня запрацює також польовий госпіталь на Яворівщині. Його розгорнуть ізраїльські медики.

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