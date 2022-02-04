Біля Львова арматура відірвалась від вантажівки і влетіла в голову жінці: фото

Потерпіла їхала у зустрічному авто, як у лобове скло врізалася металева конструкція.
Сьогодні, 4 лютого, у селі Сокільники Львівського району з вантажівки "МАЗ" відлетіла арматура і розбила пасажирці легковика, який їхав назустріч, голову. Інцидент стався близько 09:10 год.
Про це повідомли у пресслужбі поліції Львіщини.
"Як попередньо встановили правоохоронці, з автопоїзда "МАЗ" під час руху поривом вітру зірвало тент. Конструкція впала на автомобіль "Рено Кенґо", який рухався назустріч, розбила вітрове скло та травмувала пасажирку легковика", - йдеться у повідомленні.
За кермом вантажівки перебував 22-річний мешканець Яворівського району, а легковиком керував 56-річний житель міста Городок Львівського району.
Відомо, що травмованій жительці Городка 53 роки. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.
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