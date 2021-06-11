У Львові 23-річний водій під наркотиками влетів у стовп і перекинувся на дах: фото

Водій спричинив ДТП з потерпілим.

У четвер, 10 червня, на вулиці Шевченка у Львові водій автомобіля Dacia Sandero під дією наркотичного засобу "Амфетамін" влетів у стовп. Від удару автомобіль перекинуло на дах.

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Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, внаслідок ДТП шпиталізували пасажира, який перебував у салоні авто.

"Водій не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і в'їхав в стовп з вуличним освітленням", - йдеться у повідомленні.

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23-річного водія перевірили в медичному закладі на стан сп'яніння. Результат виявився позитивним. Молодик в момент скоєння ДТП перебував під дією наркотичного засобу "Амфетамін".

www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Нагадаємо, у Львівській області струмом вбило водія, який в'їхав в електроопору.

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