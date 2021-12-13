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Біля центру Львова у житловому будинку пролунав вибух та спалахнула пожежа: є потерпілі

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Біля центру Львова у житловому будинку пролунав вибух та спалахнула пожежа: є потерпілі

ДСНС України у Львівській області

Рух вулицею Замарстинівською частково перекритий.

У понеділок, 13 грудня, на вулиці Замарстинівській, 28, що біля центру Львова, пролунав вибух. Через це постраждало троє людей. 

Про це повідомили в ДСНС України. 

Інцидент стався о 17:35 в квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку. Відомо, що там вибухнув газ, після чого приміщення загорілось. 

© ДСНС України у Львівській області
ДСНС України у Львівській області

"О 17:55 пожежу локалізовано. О 18:22 - ліквідовано. Підрозділами ДСНС врятовано 3 мешканців, Постраждали 3 людей, яких з опіками середньої ступені тяжкості госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні. 

© www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області
www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Вибух зруйнував міжкімнатну перегородку. Також вогонь пошкодив дерев’яне перекриття в квартирі між 2 та 3 поверхами. 

© ДСНС України у Львівській області
ДСНС України у Львівській області

У патрульній поліції Львівської області додали, що наразі рух вулицею Замарстинівською частково перекритий. 

© Управління ДСНС у Львівській області
Управління ДСНС у Львівській області

"Водіїв скеровують на вулицю Богдана Хмельницького, Татарську, Замарстинівську. Ще один маршрут — на вулицю Під Дубом. Електротранспорт тимчасово не їздить", - йдеться в повідомленні. 

У Львівській міській раді додали, що під час гасіння пожежі підтопили квартири із нижніх поверхів. 

"За потреби мерія запропонує постраждалим місце для тимчасового відселення", - йдеться у повідомленні. 

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