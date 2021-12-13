Біля центру Львова у житловому будинку пролунав вибух та спалахнула пожежа: є потерпілі

Рух вулицею Замарстинівською частково перекритий.
У понеділок, 13 грудня, на вулиці Замарстинівській, 28, що біля центру Львова, пролунав вибух. Через це постраждало троє людей.
Про це повідомили в ДСНС України.
Інцидент стався о 17:35 в квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку. Відомо, що там вибухнув газ, після чого приміщення загорілось.
"О 17:55 пожежу локалізовано. О 18:22 - ліквідовано. Підрозділами ДСНС врятовано 3 мешканців, Постраждали 3 людей, яких з опіками середньої ступені тяжкості госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Вибух зруйнував міжкімнатну перегородку. Також вогонь пошкодив дерев’яне перекриття в квартирі між 2 та 3 поверхами.
У патрульній поліції Львівської області додали, що наразі рух вулицею Замарстинівською частково перекритий.
"Водіїв скеровують на вулицю Богдана Хмельницького, Татарську, Замарстинівську. Ще один маршрут — на вулицю Під Дубом. Електротранспорт тимчасово не їздить", - йдеться в повідомленні.
У Львівській міській раді додали, що під час гасіння пожежі підтопили квартири із нижніх поверхів.
"За потреби мерія запропонує постраждалим місце для тимчасового відселення", - йдеться у повідомленні.
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